«Ломать хребет». Журналист назвал самый большой вызов для нового руководителя Укроборонпрома Сметанина 29 июня, 16:30 31-летний Герман Сметанин должен «сломать хребет» коррупции в Укроборонпроме (Фото:Герман Сметанін via Facebook)

Политический обозреватель Украинской правды Роман Романюк в интервью Radio NV назвал самый большой вызов для нового руководителя Укроборонпрома Германа Сметанина.

В эфире Radio NV Романюк подчеркнул, что украинской оборонке «нужно было дать пендель», потому что за полтора года войны украинская оборонная отрасль до сих пор не производит некоторые позиции вооружений, мины и снаряды, а по продукции, которая производится, есть много вопросов к ее качеству и количеству.

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«То есть загруженность заводов, мощностей на самом деле минимальная, Минобороны покупает за рубежом, хотя должны были бы покупать здесь и бронетехнику, и просто технику, и снаряды, и мины, и все-все-все. Очевидно, надо было, чтобы кто-то железной рукой навел там какой-то порядок», — сказал журналист.

В то же время, он выразил сомнение по поводу того, что 31-летний Сметатнин будет иметь достаточно «аппаратного веса», чтобы его приказы воспринимали серьезно.

Романюк напомнил о специмпортерах оружия, которые во время войны вывели десятки миллиардов гривен «и никто ничего не может им сделать, при том, что этими выводами занимается СБУ, НАБУ».

«Представь себе, что тебе 31 год, ты из Харькова приезжаешь в Киев, где, по сути, никого не знаешь, и тебе надо навести порядок не на заводе одном, а в целой индустрии. Понять ее, перебрать на смысловые блоки, внедрить реформу, которая предусматривает слом коррупционных схем, которые нарабатывались 30 лет до этого. Это огромный вызов… Наши аппаратчики очень хорошо умеют саботировать решения нового руководства, делая вид, что они его выполняют», — отметил журналист.

Он выразил сомнение, что «аппаратный вес», который есть у Сметанина достаточен, чтобы «ломать хребет» коррупционным схемам в Укроборонпроме.

«Те, кто в Кабмине сидят, думаю, завидуют тому, как там все в оборонке поделено, схвачено, переделено, перекручено, обмотано схемами, прокладками, международными договорами и всем остальным», — сказал журналист.

Кабмин утвердил Германа Сметанина на должности главы госконцерна Укроборонпром 24 июня.

Зеленский поставил ему три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонки.

По словам источников ЭП, предыдущий глава Укроборонпрома Юрий Гусев провалил ракетную программу: «Согласно новым планам президенту Владимиру Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты Сапсан (экспортное название Гром-2) будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ».

По данным издания, Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет как раз тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев еще не получал.