Устойчивое неразвитие и соседство Украины с Россией. Transparency International обнародовала рейтинг восприятия коррупции

Те достижения, которые есть, осуществились благодаря НАБУ и САП. Однако Украине не хватает честных судов

По итогам прошлого года Украина заняла 130-е место из 180 стран в мировом рейтинге восприятия коррупции, опубликованному организацией Transparency International.

Украина набрала 30 баллов из 100 возможных. Это лучше, чем в прошлом году, но лишь на один балл. Однако в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году.

Россия же оказалась на 135-м месте в этом рейтинге с 29-ю баллами. США - на 16-м месте.

Наряду с Украиной в рейтинге оказались - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне.

Наименее коррумпированной в мире была признана Новая Зеландия (89 баллов).

Также среди врагов коррупции оказались - Дания, Финляндия, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Швеция, Канада, Люксембург, Нидерланды, Великобритания и Германия.

Меньше всего баллов и соответственно на последнем месте оказалась Сомали с 9 баллами. Также в антилидерах - Южный Судан, Сирия, Афганистан, Йемен, Судан и Ливия.

Среди причин, которые позволили Украине подняться на одну ступеньку, упоминаются: достижения Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в борьбе с топ-коррупцией; продолжил работу реестр е-деклараций; прошел первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro; состоялась реформа рынка газа. Украина осуществила некоторые позитивные шаги по дерегуляции.

"Вместе с тем, такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется следующими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Интерактивная инфографика результатов индекса здесь.