На фронте, в тылу и в оккупации. Украину защищают так или иначе миллионы — Зеленский 16 августа, 22:53 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украину обороняют миллионы людей, в том числе на временно оккупированных территориях.

«Украину защищают так или иначе миллионы», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент подчеркнул, что миллионы украинцев не только воюют на фронте, но и «борются за свои города и села, в том числе и в оккупации». Они останавливали технику оккупантов, информировали и информируют нашу разведку и спецслужбы, а также противостоят оккупантам в их тылу, сказал Зеленский.

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Также они обеспечивают необходимые поставки для Украины и работу всех государственных институтов и экономики, волонтерят, борются за украинские интересы за границей и воюют на информационной войне, напомнил президент.

«И мы должны сделать — и сделаем — все, чтобы сохранить этот всенародный фундамент обороны», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украину обороняет миллион военнослужащих ВСУ, включая подразделения терробороны, Нацгвардии, Пограничной службы, Нацполиции, ГСЧС, СБУ, а также силовые подразделения НАБУ.

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