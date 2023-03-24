Совет Европы исключил Украину из черного списка стран, разрушающих противодействие коррупции 24 марта, 15:19 Украина выполнила половину рекомендаций GRECO, несмотря на войну (Фото:Daria Volkova/Unsplash)

Группа стран Совета Европы против коррупции GRECO вычеркнула Украину из черного списка государств, которые разрушают противодействие коррупции через структурные изменения.

Об этом говорится в отчете, где оценивается прогресс в предотвращении коррупции в отношении членов парламента, судей и прокуроров в Украине.

В документе говорится, что Украине достигла определенных улучшений и выполнила 15 из 31 рекомендаций, предоставленных в 2017 году. Говорится также о том, что страна заслуживает высокой оценки, так как продолжала работу даже во время полномасштабного вторжения РФ.

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GRECO уточняет, что часть рекомендаций выполнены удовлетворительно или удовлетворительным образом.

Из остальных рекомендаций девять были выполнены частично, а семь не были выполнены вовсе.

«Военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таком контексте примечательно, что Украина, тем не менее, продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки», — добавили в организации.

В GRECO сделали вывод, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является «глобально неудовлетворительным». Украину просят предоставить отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций, до 31 марта 2024 года.

В начале года антикоррупционная организация Transparency International заявила, что Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции.