Европарламент вручил премию Сахарова украинскому народу — видео 14 декабря, 14:08 Во время церемонии награждения по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В среду, 14 декабря, украинскому народу вручили премию Сахарова За свободу мысли 2022 года.

Во время церемонии в Европейском парламенте по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский.

«Нет никого более достойного этой премии. Эта награда — для украинцев, которые воюют на фронте, для тех, кто был вынужден уехать, тех, кто потерял родных и друзей, всех тех, кто встает и сражается за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы вместе с ними», — заявила ранее президент Европарламента Роберта Мецола.

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Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

В прошлом году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году — беларусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской. В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.