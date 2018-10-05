05 октября 2018, пятница

Украинского политзаключенного Гриба этапируют в СИЗО Краснодара

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Павел Гриб
Фото: Радио свобода

Павел Гриб

20-летнего украинца, который заключен в России, Павла Гриба этапируют в СИЗО Краснодара.

Об этом заявил его отец Игорь Гриб в эфире телеканала Прямой. Гриба этапируют с целью проведения повторных следственных действий.

"Буквально только я получил информацию от адвоката, Павел будет переведен обратно в Краснодар, в следственный изолятор Краснодара для проведения повторных следственных действий", - сказал он. 

По словам отца Гриба, следственные действия будут проходить 17-18 числа в Краснодаре.

"То есть произойдет или уже происходит этапирования в Краснодар", - сказал он.

Напомним, что Гриб исчез в прошлом году 24 августа в Беларуси. Он поехал в Гомель по приглашению россиянки, с которой переписывался в соцсетях. ФСБ России задержала гражданина Украины, переправила из Беларуси в Смоленскую область и обвинила в террористической деятельности.

Ранее сообщалось,  что 2 июля, российский суд продлил срок содержания под стражей для украинца Павла Гриба. По версии обвинения, Гриб склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Ему грозит десять лет заключения. 

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