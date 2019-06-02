Украинского политзаключенного Сущенко посетили в колонии жена и дочь Сегодня, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Роман Цимбалюк via YouTube Роман Сущенко в июне 2017 года Кадр видео Роман Цимбалюк via YouTube

Украинского политзаключенного, журналиста Укринформа Романа Сущенко посетили в российской колонии его жена и дочь.

Об этом сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

«Жена и дочь украинского политзаключенного Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке. У Романа пока все благополучно», — написал Фейгин.

Он также выразил надежду, что новые украинские власти займутся обменом Сущенко на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Напомним, 15 мая Сущенко посетил украинский консул.

30 сентября 2016 года сотрудники ФСБ арестовали Романа Сущенко на территории России. Московский городской суд признал украинского журналиста виновным в «шпионаже» и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (Город Кирово-Чепецк, село Утробино).