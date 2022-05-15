Спасение защитников Мариуполя. Минобороны сообщило о встрече с родственниками военных, заблокированных на Азовстали
Бойцы на Азовстали играют в шахматы в перерыве между боевыми действиями (Фото:Госпогранслужба)
Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что украинское военно-политическое руководство встретилось с близкими защитников Мариуполя, чтобы рассказать о деталях усилий по их спасению.
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"Да, действительно, у нас был откровенный и очень теплый разговор, встреча с семьями наших защитников Азовстали", - заявила она в эфире всеукраинского телемарафона.
Маляр отметила, что на Азовстали находятся разные подразделения украинских защитников: бойцы Национальной гвардии, Вооруженных сил, Национальной полиции и пограничники.
Пресс-конференция жен защитников Азовстали — видео
«В чем важность этой встречи? Государство очень многое делает для того, чтобы освободить наших защитников Азовстали, но это военная операция, и эти вещи нельзя говорить публично. В то же время мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов – я очень надеюсь – были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе звучат — все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия, чтобы мы смогли освободить наших защитников Азовстали», — рассказала Маляр.
По словам замминистра, если бы была возможность деблокировать украинских военных на Азовстали путем военной операции, Вооруженные силы Украины обязательно это сделали бы.
"Вместо этого сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять", - добавила она.
Маляр также сообщила, что на встрече была она и еще ряд должностных лиц Министерства обороны, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр по вопросам ветеранов Юлия Лапутина, заместительница министра внутренних дел Екатерина Павличенко, командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Лебедь и представители пограничников.
Она пояснила, что к дипломатическим усилиям по освобождению защитников украинские дипломаты привлекли лидеров практически всех ведущих стран мира и все ведущие международные организации.
Чиновница добавила, что огласка и публичные призывы жен и родственников защитников Мариуполя также вносят весомый вклад в освобождение украинских героев с территории Азовстали.
Командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега сообщал, что из 600 раненых защитников Азовстали 40 в тяжелейшем состоянии.
Жены защитников Азовстали заявили на пресс-конференции, что защитники Азовстали большую часть времени находятся в бункере из-за постоянных бомбардировок российских оккупантов. У них мало антибиотиков, легкораненым ампутируют конечности без обезболивающих.
Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.
Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.
На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.
Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжело ранены защитники Мариуполя и медики.
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