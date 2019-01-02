Украинское посольство в США отреагировало на "российский Симферополь" на сайте CNN
В посольстве Украины в США прокомментировали публикацию на сайте CNN фото из оккупированного РФ Симферополя, на котором город был подписан как "российский".
В диппредставительстве выразили надежду, что в дальнейшем американский телеканал будет более ответственно относиться к публикуемой информации.
Речь идет о снимке новогоднего фейерверка в центре Симферополя от российского пропагандистского ресурса ТАСС.
"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь - украинский город на Крымском полуострове, оккупированный Россией. Не следуйте российскому сценарию", - говорится в сообщении посольства в Twitter.