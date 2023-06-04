Тот, кто выжил. Как финансист Сергей Позняк стал одним из лучших снайперов Украины и в тяжелом бою оказался между жизнью и смертью 4 июня, 07:40 NV Премиум Сержант Национальной гвардии Украины Сергей Позняк в бою потерял ногу, но победил смерть. (Фото:DR)

Сергей Позняк — успешный украинский финансист, рассказывает об опыте войны, на которой он с 2014 года, о пути снайпера, ранениях и действенной помощи украинским ветеранам войны.

— Операция же у нас была наступательная, вот я и наступил, — шутит с NV Сергей Позняк, сержант Национальной гвардии Украины и один из лучших украинских снайперов.

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Ловко и быстро, с помощью костылей он поднимается по лестнице к дверям кафе, расположенного неподалеку от Центрального госпиталя МВД в Киеве. Шесть месяцев назад в бою на направлении Кременное-Сватово Позняк, подорвавшись на мине, потерял часть левой ноги и с тех пор лечит сложную рану и ожидает протезирования.

— Я не очень удобный пациент, — искренне признает он. Уже с третьего месяца реабилитации Позняк ездит на стрельбища и продолжает работу, которой занимается с 2016 года — создает ветеранские бизнесы в Украине, лоббирует их интересы и развивает возможности.

Здесь ему пригодился опыт мирной жизни, в нем Позняк — успешный финансист, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial, финансирующих такие проекты как Promprylad.Renovation и Veterano Group, председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО, а еще — отец четверых детей.

Как успешный бизнесмен и финансист стал не менее успешным снайпером он сам рассказывает NV.