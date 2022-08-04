Украинский офис Amnesty International заявил, что не участвовал в подготовке скандального отчета с обвинениями ВСУ 4 августа, 18:48 Amnesty International отмечает, что передаст в Международный уголовный суд документы о преступления РФ (Фото:Zohra Bensemra / REUTERS)

Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке скандального отчета организации, в котором ВСУ обвиняют в нарушении законов войны.

«С 24 февраля исследователи и исследовательницы организации задокументировали десятки военных преступлений и доказали, что они были совершены российскими военными», — говорится в заявлении украинского офиса.

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Amnesty International отмечает, что передаст в Международный уголовный суд документы об атаке на Мариупольский драмтеатр, обстреле курорта в Сергеевке и военных преступлениях в Киевской области, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В офисе добавили, что доклад готовила отдельная команда организации.

«Фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International», — подчеркнули в заявлении.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны и создании опасности для мирных жителей из-за размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

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