Украинские заключенные в РФ смогут получить дополнительную финансовую помощь - МинВОТ Сегодня, 22:56 7 Цей матеріал також доступний українською Такие лица ежемесячно получать пособие в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц pixabay.com

Граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.

Получение стипендии урегулировано Указом президента Украины О государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко от 7 ноября 2018 №417/2018.

Проект указа разработан Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с участием общественных организаций Общественного совета при Министерстве с целью обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины.

Отмечается, что указом утверждено положение о государственных стипендиях имени Левка Лукьяненко, в котором предусмотрена процедура получения и определен круг лиц, которые могут обращаться к МинВОТ с ходатайством о назначении государственной стипендии.