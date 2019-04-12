Украинские выборы "переезжают" в Париж - обзор СМИ Сегодня, 14:02 1289 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images/BBC Getty Images/BBC

12 квітня іноземна преса пише про таке:

Навіщо Макрон зустрічається з кандидатами в президенти

Ломаченко проти Кролли: на чиєму боці перевага?

Збільшені пеніси як "проблема національного масштабу"

Ізраїль на Місяці: приземлення не сталося

Вибори "переїжджають" в Париж

Британська Financial Times вміщує статтю під заголовком "Суперники президентських перегонів в Україні переносять свій бій до Парижа".

Газета пише, що у розпал виборчих баталій Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують візити до головних європейських столиць: 12 квітня вони зустрінуться із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Цього ж дня Порошенко у Берліні проведе перемовини із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Газета зазначає, що на тлі надзвичайно емоційної кампанії, яка завершиться другим туром голосування 21 квітня, обидва кандидати прагнуть заручитися підтримкою західних партнерів України.

"Київ залишається втягнутим у довготривалий конфлікт з Росією, яка анексувала Крим у 2014 році і розв'язала війну на сході України.

Єлисейський палац заявив, що перемовини торкнуться "перспектив врегулювання конфлікту", - повідомляє Financial Times.

Видання нагадує, що саме Франція та Німеччина є членами так званого "Нормандського формату", створеного з метою врегулювання конфлікту. До нього також входять Україна і Росія.

Але головною інтригою зустрічі у Парижі стане перша серйозна поява на міжнародній арені Володимира Зеленського, якого Financial Times називає "комедіантом і новачком у політиці", "41-річним маловідомим чоловіком, який стрімко злетів на політичний небосхил завдяки ролі вчителя, обраного президентом, в українському телесеріалі".

"Для пана Макрона ця зустріч - шанс дізнатися більше про пана Зеленського, кого навіть близький радник назвав політично "порожньою книгою" і який потребує допомоги у "заповненні сторінок", - веде далі Financial Times.

"Для нас відносини з Францією мають велике значення через її важливу роль у врегулюванні конфлікту на сході України, а також її лідерство у розбудові єдиної сильної Європи, невід'ємною частиною якої є й Україна", - цитує газета Олександра Данилюка, колишнього міністра фінансів України, який консультує пана Зеленського.

Financial Times також звертає увагу на те, що попри всілякі звинувачення на його адресу щодо залежності від олігархів та відсутність політичного досвіду, рейтинги головного конкурента нинішнього президента України швидко зростають, що дає підстави вже зараз говорити про вірогідність "упевненої перемоги" пана Зеленського у другому турі виборів.

Чому це відбувається?

Британське видання дає таку відповідь: "Виборці тяжіють до пана Зеленського, бо звинувачують пана Порошенка у низькому рівні життя на тлі поширеної корупції, шостий рік війни з підтримуваними Росією сепаратистами".

"Олігарх, обраний президентом у 2014 році з вражаючим 54-відсотковим мандатом", - пояснює газета, так і не спромігся подолати корупцію, і тепер розповідає виборцям, що не мав жодної уяви про оборудки своїх близьким партнерів, які "наживалися на торгівлі зброєю за завищеними цінами".

Натомість, пише Financial Times, пан Порошенко продовжує переконувати українців, які віддають перевагу недосвідченому політику, що вони підтримують "паралельну реальність і втратили контакт з реальністю".

Непереможний Ломаченко. Поки що

Про бій українського боксера, чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка, із британцем Ентоні Кроллою, що відбудеться сьогодні вночі у Лос-Анджелесі, пише Independent .

На переконання британського видання, українець має великі шанси на перемогу.

"Як професіонал, Ломаченко програвав лише один раз - у поєдинку з Орландо Салідо за титул WBO у надлегкій вазі", - пригадує Independent. - Відтоді Ломаченко завоював звання чемпіону світу у трьох вагових категоріях, побив трьох раніше непереможених бійців, і відлупцював деяких з них настільки сильно, що ті залишали ринг, відверталися і опускали голови від сорому у своєму куті".

Промоутер Ломаченка, Боб Арум, який, між іншим, співпрацював з Мухаммедом Алі, вважає українця претендентом на звання "найвидатнішого боксера нашого часу".

Очевидно, такої ж думки дотримуються і букмекери, які ставлять на перемогу Ломаченка у співвідношенні один до ста.

Водночас, веде далі Independent, "ніхто ніколи не сумнівався в хоробрості Кролли". "Під час бою із Ломаченком в Лос-Анджелесі цієї п'ятниці він намагатиметься продемонструвати усі свої навички, набуті протягом майже десяти років титульних боїв і життя в тренажерному залі", - пише видання.

Проблеми з пенісами у Папуа Новій Гвінеї

Медики у Папуа Новій Гвінеї б'ють на сполох - тамтешні чоловіки масово збільшують собі пеніси, що призводить до доволі серйозних, а часом незворотних наслідків, розповідає британська Guardian . Тренд набув такого розмаху, що його називають "загальнонаціональною проблемою".

За даними лише однієї клініки в столиці країни, Порт-Морсбі, за останні два роки туди звернулося 500 чоловіків зі скаргами на деформацію і дисфункцію пеніса після ін'єкцій для збільшення його розміру, пише газета.

"Протягом останніх двох років я мав п'ять нових випадків щотижня. І це лише ті чоловіки, які звернулися по допомогу. Ми не знаємо, скільки їх насправді в усій країні", - розповів Guardian Акуле Данлоп, хірург цієї клініки. "Сьогодні я мав сім таких пацієнтів", - додає він.

Корінь проблеми - у речовинах, які вприскують в пеніс, аби досягти бажаного результату. Це й кокосова олія, і олійка для зволоження шкіри малят, і силікон, і всілякі інші олії рослинного походження.

В результаті чоловіки отримують еректильну дисфункцію, утруднене сечовипускання і неможливість займатися сексом, бо часто-густо ці проблеми супроводжуються ще й потворною деформацією пеніса. Введені речовини з часом перетворюються на тверді грудочки, які викликають набряки і пухлини і зачіпають прилеглі органи.

Цікаво, що чоловіки, які вдаються до таких експериментів, охоплюють всі соціальні прошарки і, як правило, вікову групу від 18 до 40 років. Хоча, розповів пан Данлоп, він лікував і підлітків у віці 16 років, і чоловіків, старших 55 років. "Є серед них чоловіки, хлопці, які займають поважні посади, як от в юридичних фірмах", - додав він.

Що змушує чоловіків збільшувати розмір пеніса? Тамтешні медики називають дві причини - бажання відчути більше задоволення під час статевого акту, а також вплив порнографії.

Невдале приземлення Ізраїлю на Місяць

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Це мала бути перемога Ізраїлю, нова сторінка в освоєнні космосу і перше приватне приземлення на Місяці. Але не склалося. Ізраїльський космічний корабель розбився на поверхні супутника нашої планети, пише Daily Mail.

Ізраїль визнав, що місія на Місяць завершилася невдачею. Це сталося через те, що двигун космічного корабля вимкнувся за 20 хвилин до посадки, і друзки від розбитого апарату розлетілися по всьому запланованому місцю приземлення.

Водночас, представники аерокосмічної галузі країни називають місію "дивовижним успіхом", адже космічний корабель дістався-таки Місяця і доволі близько підійшов до місця посадки.

"Це найменший і найдешевший космічний корабель, який коли-небудь потрапляв на Місяць", - заявили ізраїльські науковці. Насправді, апарат за розміром не перевищував пральну машину, додає Daily Mail.

Уся ця подія транслювалася в прямому ефірі на національному телебаченні. Спостерігав за нею і щойно переобраний Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. "Ми спробуємо знову", - заявив він. - Ми дісталися Місяця, і наступного разу ми хочемо приземлитися більш комфортно".

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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