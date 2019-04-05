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Украинские военные на Донбассе уничтожили четырех оккупантов

5 апреля, 07:15
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Украинские военные на Донбассе уничтожили четырех оккупантов - фото

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Иллюстративное фото

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 10 раз обстреляли позиции украинских подразделений, восемь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь вблизи Лебединского. В районе Авдеевки украинские позиции попали под огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Песков террористы обстреляли украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Талаковки боевики применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из автоматических станковых гранатометов были обстреляны украинские позиции возле Павлополя, а из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новоселовки Второй.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 152 мм был обстрелян взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Новотошковского.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки огнем украинские военные уничтожили четырех оккупантов, двое - были ранены.

Также была уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС

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