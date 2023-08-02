Военные Нацгвардии, сбивающие дроны-камикадзе в Киевской области, заявили о недоплатах — УП 2 августа, 14:57 Чаще всего войска РФ запускают Шахеды по Украине ночью, украинские военные сбивают почти все дроны (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Военнослужащие Нацгвардии, которые сбивают дроны-камикадзе в Киевской области в составе ротной группы во время атак РФ на Украину, заявили о недоплатах, пишет УП со ссылкой на самих военных.

По словам нацгвардейцев, они выполняют боевое задание по прикрытию воздушного пространства над объектом критической инфраструктуры в регионе от ударов российских оккупантов. Это зафиксировано в отдельном тайном приказе воинской части 3101.

Видео дня

С помощью источников журналистам удалось выяснить номер, дату и название этого приказа и они совпадают с утверждениями военных.

Издание напомнило, что согласно приказу Министерства внутренних дел № 37 от 26.01.2023, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен должно выплачиваться тем военнослужащим Нацгвардии, которые выполняют боевые задания «по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры».

Венные, с которыми говорили журналисты, утверждают, что с февраля текущего года получают только базовые 20 тысяч гривен, а дополнительные выплаты прекратились.

Украинские защитники несколько раз обращались к своему руководству с требование объяснить причину невыплат. В одном из ответов указано, что группа военных якобы привлечена не к противовоздушному прикрытию, а только к охране объекта.

УП обращалось за комментариями к командующему в/ч 3101 Вячеславу Сивко и в пресс-службу Нацгвардии с просьбой разъяснить ситуацию.

В ведомстве пообещали дать ответ, однако не прислали его в течение двух недель.

«Командир воинской части отказался комментировать вопрос лично, настаивая на том, что редакция должна дождаться ответа пресс-службы, поскольку „неправильная информация может использоваться врагом“», — говорится в материале.

С начала мая текущего года войска РФ практически ежедневно стали атаковать Украину дронами-камикадзе. В Киеве и Киевской области силы украинской ПВО сбивают практически все вражеские ударные беспилотники.

В северных областях, в частности, в Киеве и регионе, работают мобильные группы ПВО.