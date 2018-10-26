Украинские порты потеряли более миллиарда гривен из-за действий России в Азове - Омелян

Украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Радио Свобода.

"Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей", - рассказал Омелян.

Он объяснил, что это около 15-50 тысяч долларов в сутки, а среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов.

Омелян подчеркнул, что это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция из этих портов шла на рынки Европы.

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Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

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Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.