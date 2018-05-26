Украинские политические партии потратили 84,4 миллиона гривен государственных средств на собственные нужды - комитет избирателей

За январь-март 2018 украинские политические партии совокупно потратили 85,2 миллионов гривен, из которых 84,4 миллиона были деньгами госбюджета. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Таким образом, 99% расходов партий в 2018 году осуществлялись за средства Государственного бюджета Украины.

Народный Фронт потратил за три месяца 20,2 млн (из них 99% – деньги бюджета), Блок Петра Порошенко – 28,7 млн (99%), Оппозиционный блок – 6,3 млн (99%), Самопомощь – 20 млн (99%), Радикальная партия Олега Ляшко – 5,5 млн. (95%), ВО Батьківщина – 4,2 млн (92%).

Партии покупали за государственные средства даже такие товары как моющие средства, пакеты для мусора, салфетки, полотенца, офисную бумагу и картриджи. Такая информация также отражена в отчете Радикальной партии.

Сообщается, что Народный Фронт и Родина потратили большинство государственных средств на аренду помещений (7,5 и 2,1 млн соответственно), БПП и Оппозиционный блок – на местные штабы (17,3 и 3,5 млн), РПЛ – на зарплаты (2,2 млн), Самопомощь – на материальные расходы и оплату услуг (7,5 млн).

Часть средств (6,3 млн) партии направили на оплату рекламы в СМИ. Больше всего средств на издательскую деятельность потратила Самопомощь (2,9 млн).

"Зависимость партий от госсредств является опасной тенденцией. Если завтра партии перестанут получать эти деньги, то им фактически придется закрыть офисы и прекратить существование. Это станет возможным, если партии не наберут на следующих выборах в ВР 2% голосов. Тогда они автоматически потеряют право на госфинансирование. Также важно, чтобы партии адекватно тратили государственные средства. Направление денег на работу штабов и офисов является необходимыми расходами, способствующими детенизации и развитию партий. Наоборот, расходование средств на рекламу – это политический пиар, который противоречит идее госфинансирования", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Сообщается, что для уменьшения зависимости от госфинансирования партии должны привлекать средства от членских взносов и деньги от физических и юридических лиц, однако пока этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть партийные расходы.