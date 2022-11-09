«Красный Крест продемонстрировал неэффективность». Офис президента создаст правозащитный штаб

9 ноября, 16:35
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Офис президента договорился с правозащитниками о создании штаба (Фото:Офис президента)

Офис президента договорился с правозащитниками о создании штаба (Фото:Офис президента)

Правозащитные организации по предложению Офиса президента создадут информационный правозащитный штаб. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале в среду, 9 ноября.

Штаб будет регулярно публиковать данные о нарушениях прав человека в ходе полномасштабной российской агрессии и должен стать площадкой для информационной поддержки вопросов украинских пленных. Решение было принято во время встречи Ермака в онлайн-формате с представителями украинских и международных правозащитных организаций, посвященной вопросу прав украинских военных и гражданских пленных.

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«Международный комитет Красного Креста не согласился делегировать своих представителей в состав миссии, которая должна была отбыть на линию разграничения и требовать от России доступа к местам, где удерживают украинских пленных», — напомнил Ермак.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест «продемонстрировал свою неэффективность и даже нежелание контролировать соблюдение Россией норм гуманитарного права и Женевской конвенции».

Ранее Андрей Ермак говорил, что Украина пока не видит со стороны Международного комитета Красного Креста готовности к защите украинских пленных.

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17 октября МККК не приехал на линию разграничения со временно оккупированной территорией, где его ждала украинская делегация.

13 октября Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Ермак заявлял, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Когда я читал доклады МК Красного Креста, меня трясло – Дмитрий Лубинец, омбудсмен

https://www.youtube.com/embed/2HneTAWtM8w
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Пленные Красный Крест МККК Правозащитники Военнопленные Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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