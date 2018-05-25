Украинские партии задекларировали пустые центральные офисы - КИУ

В КИУ анализировали отчеты партий, у которых есть шанс попасть в Раду после выборов

Ряд украинских партий задекларировали пустые офисы с минимальным количеством сотрудников, сообщили в Комитете избирателей Украины.

Согласно информации в отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года, среди партий с пустыми центральными офисами фигурируют За жизнь Вадима Рабиновича, Наш Край, Демальянса, ВО Свобода, Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

По состоянию на март 2018 года в центральном аппарате партии За жизнь Вадима Рабиновича не работает ни одного человека, в ВО Свобода в центральном аппарате работает пять человек, Демальянса - один человек, Гражданской позиции - три человека, Наш Край - два человека. В КИУ уточнили, что информация по партиям Гражданская позиция и Наш Край взята в отчетах за 2017 год, поскольку другие пока отсутствуют на сайтах партии и НАПК.

При этом некоторые партии показали значительное количество работников в региональных офисах. Так, в Демальянсе указано 46 работников в областных, городских и районных структурах.

Количество официальных сотрудников в парламентских партиях значительно выше. Больше всего человек в центральном аппарате Самопомочи – 217 работников. В Радикальной партии Олега Ляшко работает 132 человека, в Батькивщине - 71, в БПП - 47, в Оппозиционном блоке - 42, в Народном фронте - 31.

В организации подчеркнули, что государственное финансирование партий способствует детенизации партийной жизни. После получения средств из госбюджета, партии официально трудоустроили часть лиц. Если сравнить количество работников до и после начала госфинансирования, то разница значительна. По данным отчета за 2016 год в центральном аппарате Оппозиционного блока и РПЛ не работало ни одного человека.

В КИУ добавили, что для анализа были отобраны те политические партии, которые по данным социологических исследований имеют шансы набрать более 2% голосов избирателей на следующих выборах в ВР, а значит получить право на государственное финансирование.