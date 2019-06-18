Парубий о покупке канала ZIK окружением Медведчука: Это оккупация украинского информпространства Сегодня, 11:54 Цей матеріал також доступний українською Андрій Нестеренко/Верховна Рада Андрей Парубий Андрій Нестеренко/Верховна Рада

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал оккупацией информпространства покупку украинских телеканалов представителями пророссийских сил.

«Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма», — цитирует Парубия Интерфакс-Украина.

Парубий подчеркнул, что «в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину».

Напомним, народный депутат Украины Тарас Козак, владелец телеканалов 112 Украина и NewsOne, купил телеканал ZIK и создает медиахолдинг Новости.

Козак баллотируется в Раду по списку партии Оппозиционная платформа-За жизнь.