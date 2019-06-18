Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Парубий о покупке канала ZIK окружением Медведчука: Это оккупация украинского информпространства

Сегодня, 11:54
Цей матеріал також доступний українською
Парубий о покупке канала ZIK окружением Медведчука: Это оккупация украинского информпространства - фото

Андрій Нестеренко/Верховна Рада

Андрей Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал оккупацией информпространства покупку украинских телеканалов представителями пророссийских сил.

«Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма», — цитирует Парубия Интерфакс-Украина.

Парубий подчеркнул, что «в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину».

Напомним, народный депутат Украины Тарас Козак, владелец телеканалов 112 Украина и NewsOne, купил телеканал ZIK и создает медиахолдинг Новости.

Козак баллотируется в Раду по списку партии Оппозиционная платформа-За жизнь.

Читайте также:

С ZIK планируют увольняться 90% сотрудников после покупки соратником Медведчука — СМИ

Теги:   Виктор Медведчук Верховная Рада Андрей Парубий

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 12:24

img
Не только Коломойский: СМИ выяснили, с какими политиками и бизнесменами работал глава АП Богдан
События

Вчера, 14:55

img
В Одесской области в результате масштабного ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали
Компании/Рынки

Сегодня, 10:18

img
Правительство РФ разрешило скрывать данные о компаниях из Крыма

ТОП 3

Политика

Вчера, 23:04

img
Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган
33557
Политика

Вчера, 14:18

img
Зеленский рассказал о встрече с Тимошенко и роспуске парламента — видео
19253
Политика

Сегодня, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
15482

Новости Одессы

img
Полиция проверяет сообщение о «минировании» университета
img
Во дворе одесской высотки задержали рецидивиста с гранатой
img
Еще один одесский общественник решил попытать счастья на внеочередных выборах в Раду