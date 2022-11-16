Украина должна получить доступ к месту падения ракеты в Польше — Зеленский 16 ноября, 23:18 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши и получить доступ к месту взрыва и всем данным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 16 ноября.

Глава государства подчеркнул, что Украина хочет установить все детали трагедии.



"…Нам необходимо, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва. Вся наша информация — в полном доступе, мы даем ее партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло", — сказал Зеленский.

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По словам президента, ночью он выразил соболезнования польскому коллеге Анджею Дуде. В конце обращения он попросил почтить минутой молчания память всех жертв развязанной Россией войны.

Ранее Зеленский сказал, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.



В Белом доме тоже подчеркнули, что, независимо от результатов расследования, полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся доказательства российского следа».



Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.



Накануне Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны. По ее критической инфраструктуре было выпущено около 90 ракет и больше десяти вражеских БПЛА.



Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты.

