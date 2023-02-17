«Скоро все увидят как они работают». Интервью NV с Михаилом Федоровым об Армии дронов, Starlink и военных инновациях 17 февраля, 18:01 Эксклюзив NV Глава Минцифры Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров / Facebook)

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, в интервью Radio NV рассказал, как идет подготовка Армии дронов и насколько скоро украинцы смогут увидеть результат ее работы против Российской Федерации и сил оккупантов на фронте.

— В том числе и вы сейчас участвуете в войне дронов. Я разговаривал с Юрием Касьяновым. И он сказал, что вы активно этим занимаетесь, что действительно очень хорошо. Но мы с вами фиксируем эту очень тревожную ситуацию.

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Россия тянет иранские Shahed к себе, но в то же время также строит заводы для того, чтобы забрасывать Украину сотнями или тысячами тех же дронов. Как нам победить в этой битве дронов, которая на самом деле уже началась и разворачивается на наших глазах?

— Нам нужно продолжать развивать производство и собирать беспилотники также в Украине активно, создавать лучшие условия для того, чтобы предприниматели запускали производство для того, чтобы военные, ранее участвовавшие в военных действиях, и они имеют опыт, продолжали помогать предприятиям самостоятельно, как, например, в случае с Касьяновым, производили продукты. Это комплексный подход нужен, это касается и налогов, и «фаст-трека» для комплектующих, и упрощения процедуры закупки БПЛА, все это на сегодняшний день мы делаем. Мы трансформируем это направление.

И я скажу даже не постепенно, а очень быстро, каждую неделю эти условия улучшаются. И мы видим, что сейчас производство все активнее появляется и развивается. Но это вопрос не только развития производства, это также вопрос применения. И вы видели, что Вооруженные силы создали роту ударных дронов, что изменяется по сути доктрина ведения войны благодаря БПЛА, вводятся специальные должности. То есть меняется философия применения БПЛА. И это также немаловажный фактор нашего успеха сегодняшнего и в будущем.

— Я думаю о том, как нам лучше всего реализовать наши преимущества, которые, мне кажется, заключаются в том, что Россия находится под санкциями. И вполне вероятно, что у них есть определенные проблемы с получением технологического оборудования и компонентов для тех же дронов. У Украины есть это очевидное преимущество, это возможность нашего сотрудничества с нашими партнерами, оцените возможности.