Украинская журналистка затроллила пропагандистку Скабееву, пожелавшую вести дебаты Порошенко и Зеленского
Украинская
журналистка Янина Соколова затроллила кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву,
которая предложила свою кандидатуру в качестве модератора на предвыборных дебатах
Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Во время своего
вечернего шоу она обратилась к россиянке, известной своими антизападными провокациями,
предложив ей все же приехать в Киев и предстать перед десятками тысяч украинцев
на НСК Олимпийский.
"Что,
Олечка? Захотелось прикоснуться к чуду, хайпануть решила? Ну, чего, понятно.
Ну, и я бы, как многие в Украине, была бы не против, чтобы ты к нам приехала. И
вышла на поле на глазах 80 тысяч украинцев. Единственная проблемка, что дебаты
пришлось бы ненадолго прервать. Ну, чтобы зафиксировать рекорд Гиннеса -
человек, который был послан на х*й 80 тысяч раз в течение одной только
секунды!", - обратилась журналистка к Скабеевой.
Кроме того, Соколова вызвала российскую пропагандистку на онлайн дебаты, на которых предложила обсудить ряд вопросов, существующих между Украиной и РФ.
Ранее сообщалось,
что пропагандистку Скабееву силой выгнали из отеля, в котором жили отравившие
Скрипалей сотрудники ГРУ.