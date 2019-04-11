Украинская журналистка затроллила пропагандистку Скабееву, пожелавшую вести дебаты Порошенко и Зеленского Сегодня, 16:17 1276 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Вечер с Яниной Соколовой/YouTube Соколова предположила, что зрители Олимпийского обрушились бы на Скабееву с оскорблениями Скриншот с видео Вечер с Яниной Соколовой/YouTube

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которая предложила свою кандидатуру в качестве модератора на предвыборных дебатах Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Во время своего вечернего шоу она обратилась к россиянке, известной своими антизападными провокациями, предложив ей все же приехать в Киев и предстать перед десятками тысяч украинцев на НСК Олимпийский.

"Что, Олечка? Захотелось прикоснуться к чуду, хайпануть решила? Ну, чего, понятно. Ну, и я бы, как многие в Украине, была бы не против, чтобы ты к нам приехала. И вышла на поле на глазах 80 тысяч украинцев. Единственная проблемка, что дебаты пришлось бы ненадолго прервать. Ну, чтобы зафиксировать рекорд Гиннеса - человек, который был послан на х*й 80 тысяч раз в течение одной только секунды!", - обратилась журналистка к Скабеевой.

Кроме того, Соколова вызвала российскую пропагандистку на онлайн дебаты, на которых предложила обсудить ряд вопросов, существующих между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что пропагандистку Скабееву силой выгнали из отеля, в котором жили отравившие Скрипалей сотрудники ГРУ.