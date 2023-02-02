«Через таможню у ВСУ украли 100 млрд». Для таможенников-коррупционеров у нас есть «врачи» и это сотрудники НАБУ — интервью с Железняком 2 февраля, 20:03 Эксклюзив NV Ранее Кабмин уволил руководящий состав таможни (Фото:NV)

Ярослав Железняк, нардеп, в интервью Radio NV рассказал, как органы украинской таможни превратились в «коррупционный ад» и из-за чего Вооруженные силы Украины потеряли до 100 млрд грн финансирования за последние годы.

— Давайте начнем с увольнений, которые были накануне проведены. Государственная таможенная служба, в Государственной налоговой службе производились обыски. Увольнение руководителей сразу двух крупных государственных отраслей. Что это значит для нас? Давайте о таможенниках сначала.

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— С таможней все достаточно просто. Многократно я <...> заявлял о том, что таможня — это какой-то коррупционный ад. Который даже на фоне других наших недореформированных органов выглядит как одно из самых плохих воплощений плохого государственного менеджмента. В цифрах это переводится очень просто. На таможне в прошлом году мы не просто потеряли, а эти деньги должны были поступить в бюджет, их, наверное, даже оплатили, просто оплатили не в бюджет государства, а в карманы отдельных чиновников и контрабандистов, связанных систем. Украли там примерно больше 100 миллиардов гривен.

Перевожу еще более простым языком: так как все внутренние доходы идут на армию, то все, что мы зарабатываем, как государство — налоги, таможенные платежи, немного приватизации — там буквально несколько миллиардов, национализация, прочее — вот все это идет на армию. Потому что наши международные партнеры не финансируют армию. Так через таможню в армии украли более 100 миллиардов.

Это очень просто, что у нас происходило на таможне. Что вчера произошло и почему это пока точно не победа? У таможни был руководящий состав — это глава таможни, который, по моей информации, и по информации ваших коллег-журналистов, почти ни на что не влиял. Был таким свадебным генералом.

Там был первый заместитель и там был заместитель Руслан Черкасский, таможенник Донецкой таможни при Януковиче, затем энергетической таможни. С очень шикарной декларацией, связями с людьми из Офиса президента, фактически и занимавшегося управлением всей таможни. Так вот вчера исполняющий обязанности главы таможни ушел в отставку, он написал заявление.