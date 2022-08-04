«Подыгрывает РФ?». Центр стратегических коммуникаций объяснил, что не так с обвинениями Amnesty International в адрес ВСУ
Украинская сторона считает обвинениями в адрес ВСУ российской пропагандой (Фото:ВСУ)
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что не так с отчетом Amnesty International, в котором содержатся обвинения в адрес ВСУ.
Об этом говорится в его Telegram-канале SPRAVDI.
В Amnesty International утверждают, что украинские военные якобы подвергают опасности мирное население, поскольку держат оборону в жилых районах городов и используют в качестве укрытий от российских обстрелов гражданскую инфраструктуру.
В ответ на это в Центре заявили, что подобные обвинения не несут никакой пользы, а «лишь подыгрывают РФ, которая стремится ослабить западную помощь Украине».
В свою очередь советник министра обороны Алексей Копытько отметил, что Amnesty International игнорируют вопрос, что будет с мирными жителями, если украинские военные не будут держать оборону своих городов.
По его словам, в организации «прямым текстом» призывают украинскую армию к «самоубийству».
«Есть определенные правила, которых агрессор не соблюдает. Демонстративно. При этом от жертвы агрессии требуют строгого исполнения всех букв без учета контекста. На практике это самоубийство», — подчеркнул он.
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