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Украинская команда на Минских переговорах встретилась с Зеленским

Вчера, 17:15
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Украинская команда на Минских переговорах встретилась с Зеленским - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский

Предыдущая команда украинских представителей в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила экс-представитель гуманитарной подгруппы, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, в переговорах также приняли участие руководство Службы безопасности Украины и Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения операции Объединенных сил.

«Проинформировали о работе гуманитарной группы, детали переговоров, позиции, которые отстаивали, фамилии и списки заложников и пропавших, другую проблематику. Если наша информация и эта „институциональная память“ поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы — это будет важно», — отметила Геращенко.

Она добавила, что в ближайшее время команда Зеленского должна определиться с новыми участниками переговорного процесса в Минске.

Напомним, что заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня.

Накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

Теги:   Ирина Геращенко Владимир Зеленский Минские переговоры

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