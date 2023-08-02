Глобальный саммит мира может состояться осенью — Зеленский 2 августа, 19:22 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 2 августа, подтвердил, что в Саудовской Аравии на этой неделе пройдет встреча для обсуждения формулы мира, а также анонсировал проведение глобального саммита мира.

Во время общения с украинскими дипломатами Зеленский напомнил, что на этой неделе в Джидде пройдет встреча советников лидеров стран и представителей МИД около 40 государств. Предыдущая встреча проходила в датском Копенгагене в июне. Третьим шагом, по словам главы государства, станет организация глобального саммита мира.



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«Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На [саммите] нужно и может быть мировое большинство: представители Севера и Юга, Востока, Запада. Осень уже очень-очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности», — обратился Зеленский к дипломатам.

30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.