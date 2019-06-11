Украинская делегация попросила Зеленского обсудить возможное возвращение РФ в ПАСЕ Сегодня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe Council of Europe

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев просит президента Владимира Зеленского отреагировать на возможное возвращение РФ в ПАСЕ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ. Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели», - сказал он.

По словам Арьева, первое обращение украинской делегации в ПАСЕ к Зеленскому, отправленное 10 дней назад, осталось без ответа. «Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы», - предположил он.

Напомним, что регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, благодаря которой Россия может вернуться в ассамблею без выполнения международных обязательств. Голосование за спорную резолюцию запланировано на 24 июня.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.