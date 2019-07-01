Комитет ВР рекомендует приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ
Комитет по иностранным делам рекомендует Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.
Об этом не заседании комитета заявил депутат Владимир Арьев.
«Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет», — сказал он.
Арьев отметил, что Россия должна без всяких условий освободить украинских военных моряков и других политических заключенных, которых удерживают в России, оккупированном Крыму и на Донбассе.
Комитет также обратился к главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.
26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.
Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.
25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.
Делегация Украины уже приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ.
Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.