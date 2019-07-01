Комитет ВР рекомендует приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ Сегодня, 11:02 2393 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr Комитет Рады рекомендует приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr

Комитет по иностранным делам рекомендует Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии.

Об этом не заседании комитета заявил депутат Владимир Арьев.

«Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет», — сказал он.

Арьев отметил, что Россия должна без всяких условий освободить украинских военных моряков и других политических заключенных, которых удерживают в России, оккупированном Крыму и на Донбассе.

Комитет также обратился к главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

