Достигнут паритет. Украинская авиация работает в небе над Херсонской областью — интервью с Ждановым 30 августа, 20:16 Эксклюзив НВ Вертолет ВСУ на фронте (Фото:Генштаб)

Благодаря умелой работе украинской артиллерии был достигнут паритет, позволяющий работать украинской авиации над Херсонской областью, рассказал Радио НВ Олег Жданов, военный эксперт.

— Мы видели, что происходит на юге. Взрывы в Олешках, Новой Каховке, база в Бериславе. Сообщается о Гавриловке Бериславского района, о мостах, Антоновском железнодорожном и автомобильном Новокаховском. Кроме времени и вдохновения, чтобы это все делать, правильно ли я понимаю, что это значит, что у нас для этого появились новые возможности? Как вы это оцениваете?

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— Да, вполне. Это может быть или результат работы нашей артиллерии и авиации в том числе, потому что там мы достигли паритетности, и наша авиация работает в небе в Херсонской области на уровне с российской авиацией. Если на других направлениях у них есть преимущество, то здесь нет, преимущества у них нет. Поэтому это вполне могло быть, что и результат воздействия наших огневых средств, при первой же попытке атаковать эти позиции они не выдержали и просто побежали, оставив свою линию оборону.

— Вы ссылаетесь на ту новость о том, что 109 полк «ДНР» отошел от своих позиций в Херсонской области. Сообщается также, что российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Также сообщается, что ВСУ прорвали первую линию обороны под Херсоном. Там же три линии обороны они построили. Известно ли нам что-нибудь об этом?

— Да, это вполне известно. Мы знаем, что там построены три линии обороны. Я думаю, что они очень хорошо оборудованы, учитывая то, что где-то два месяцев спустя мы с вами видели колонны машин, которые везли туда железобетонные изделия в виде долговременных огневых точек. Туда завозили лес-кругляк, это оборудование позиций. Поэтому я думаю, что да. Но мы с вами также спустя два месяца слышали, что у нас были попытки уже прорывать первую и вторую линию оборону. Так что для нас это не в первый раз. И я думаю, что на сегодняшний день, если мы и прорвались, то там Вооруженные Силы смогут закрепиться и дальше пытаться развивать успех.

— То, что называют 109 полк так называемой «ДНР» — это действительно полк? Я пытался найти какую-либо информацию, нашел только то, что была 109-я стрелковая дивизия в СССР, и подумал, что, видимо, ее назвали в эту честь, потому что они там любят все советское. Знаете ли вы что-то об этом?

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