Работает артиллерия. У оккупантов не будет безопасного тыла нигде в Украине — Зеленский

12 июля, 22:53
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 12 июля, подчеркнул, что у российских оккупантов не будет безопасного тыла нигде на украинской территории.

Глава государства сказал, что российские обстрелы не прекращаются, на Донбассе продолжаются вражеские попытки штурмов, ситуация там не становится легче, а потери — меньшими. Он отметил, что даже в таких условиях Украина делает шаги вперед, в частности, в сотрудничестве с партнерами, а также на передовой.

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«Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины на порядок сильнее, чем любые их „спецоперации“. Российские солдаты — и мы это знаем из перехватов — откровенно боятся ВСУ», — подчеркнул Зеленский.

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Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, только 12 июля украинские бойцы ликвидировали пять складов БК и одну воинскую часть россиян.

Работает HIMARS: в Новой Каховке пылает склад БК оккупантов

https://www.youtube.com/embed/rpQ4Au0P0GM
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Артиллерия Владимир Зеленский Война России против Украины

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