Украинцам, причастным к "выборам" в Крыму, грозит до 15 лет лишения свободы - прокуратура АРК

Гражданам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексированном Крыму, будет грозить ответственность по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Об этом заявил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в комментарии для Крим.Реалії ТБ.

«Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление», – заявил Удовиченко.

Россиянам, причастным к организации российских выборов на территории Крыма, грозит преследование по ст.109 (захват государственной власти) и ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года в годовщину аннексии Крымского полуострова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции призвал международную общественность не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму.

Также 1 марта украинский парламент принял постановление об обращении к Совету безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО и другим международным организациям в связи с подготовкой незаконных выборов президента России на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.