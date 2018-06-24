Украинская делегация примет участие в международной конференции о запрещении химоружия - МИД

26-28 июня, в городе Гаага, Нидерланды, украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднарем примет участие в специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что целью мероприятия является рассмотрение случаев применения химического оружия в Сирии, Ираке, Малайзии и Великобритании, а также изобретение механизмов предотвращения его применению в будущем.

"Участие делегации в мероприятии соответствует позиции Украины о недопущении применения химического оружия и привлечения виновных в ее применении к ответственности, а также о деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в целом", – говорится в сообщении.

Ожидается, что дискуссии на сессии будут посвящены недавно обнародованному Великобританией проекту решения конференции, которым предусматривается выразить осуждение фактов применения химического оружия как государствами, так и негосударственными субъектами, а также выразить поддержку профессиональной, беспристрастной и независимой деятельности Генерального директора и Технического секретариата ОЗХО.

Отмечается, что Украина последовательно отстаивает позицию о важности полного и необратимого химического разоружения под эффективным международным контролем и рассматривает Конвенцию о запрещении химического оружия как действенный инструмент в этой области.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Организация по запрещению химоружия подтвердила отравление Скрипаля Новичком.

Также 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.