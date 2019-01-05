Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса - Парубий Сегодня, 10:14 694 Цей матеріал також доступний українською Украинская делегация в Стамбуле Фото: Twitter

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где будет подписан и вручен Православной церкви Украины (ПЦУ) Томос об автокефалии, написал в аккаунте в Твиттер председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 января 2019 г.

В свою очередь, вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко разместил фото украинской делегации с А.Парубием, первым вице-премьер-министром – министром экономического развития Степаном Кубивым, министром спорта и молодежной политики Игорем Ждановым, министром обороны Степаном Полтораком.

