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Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса - Парубий

Сегодня, 10:14
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Украинская делегация в Стамбуле

Фото: Twitter

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где будет подписан и вручен Православной церкви Украины (ПЦУ) Томос об автокефалии, написал в аккаунте в Твиттер председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В свою очередь, вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко разместил фото украинской делегации с А.Парубием, первым вице-премьер-министром – министром экономического развития Степаном Кубивым, министром спорта и молодежной политики Игорем Ждановым, министром обороны Степаном Полтораком.

Теги:   Томос Автокефалия Украина Стамбул

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