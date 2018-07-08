Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия страны в саммите НАТО - посол

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил о том, что Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия страны во встрече комиссии Украина - НАТО.

Об этом он заявил в эфире программы "Завтра", передает Радио Свобода.

"Благодаря взаимодействию с союзниками из НАТО нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, — это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить", — сказал дипломат.

Пристайко отметил, что Венгрия может также заблокировать заявление этого заседания, но более значимым он считает декларацию саммита, поскольку это документ, "по которому альянс живет от саммита к саммиту".

"Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", — добавил он.

Главной ожидаемой победой глава представительства Украины при НАТО назвал поддержку альянса в противостоянии с Россией, а также отметил необходимость разблокировки военно-технического сотрудничества с альянсом.

Напомним, что ранее Венгрия применила право вето и заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО, которая должна была состояться 14 или 15 февраля. Из-за позиции Будапешта свой визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отменил министр обороны Украины Степан Полторак.

Будапешт занял жесткую позицию в отношении украинской реформы образования, которая по его мнению, ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС, а также сотрудничество по линии НАТО. Блокирование будет осуществляться до того момента, пока Украина не отменит некоторые нормы образовательной реформы.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в рекомендациях Венецианской комиссии есть возможное решение украинско-венгерского конфликта по поводу языковой статьи.

12 февраля Сийярто выдвинул условие для прекращения блокирования Будапештом сотрудничества между Украиной и НАТО.

По словам венгерского министра, для отмены вето Украина должна выполнить все предписания Венецианской комиссии и воздержаться от реализации Закона об образовании до тех пор, пока не придет к согласию с национальными меньшинствами, включая венгерское.

В марте глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что Порошенко поедет на саммит Украина-НАТО, несмотря на угрозы Венгрии.

В настоящее время Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины.