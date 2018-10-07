Украине стоит усвоить уроки раздела Германии после Второй мировой – экс-госсекретарь США

Проблемы современной Украины, столкнувшейся с агрессией России на своей территории, схожи с проблемами Германии, разделенной надвое после Второй мировой войны, считает Кондолиза Райс, 66-й Государственный секретарь США. Об этом она заявила в интервью журналу Новое Время в ответ на просьбу дать советы украинским властям с учетом своего опыта работы советником президента США по вопросам безопасности (2001-2005).

"Это сложный вопрос хотя бы потому, что у Украины действительно много трудностей. Например, ваше географическое положение. К сожалению, ваша протяженная граница с Россией никуда не исчезнет", - констатировала Райс.

В то же время она предложила официальному Киеву сосредоточится на моментах, которые власти в силах контролировать. "Украина уже сегодня может немало сделать для того, чтобы усилить свою демократию и экономику, усилить свои вооруженные силы, бороться с коррупцией", - привела примеры бывший руководитель американской дипломатии.

Она также напомнила, что США помогают Украине с отдельными видами вооружения, чтобы страна могла защищать свои границы. "Это не только знак того, что отношения между странами прочны, но и признание, что украинская армия хорошо подготовлена", - полагает Райс. По ее мнению, обороноспособность – еще один хороший пример того, что Украина контролирует и может улучшать.

"Россия совершила преступление, нарушив международное законодательство, и это сегодня понятно всем. Украина же сейчас в чем‑то похожа на Германию, которая после Второй мировой войны была разделена на две части, но победила, выстроив сильные экономику и демократию. Вам нужно сконцентрироваться на этом", - убеждена Райс.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года