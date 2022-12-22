Решение Байдена открывает двери для других Patriot для Украины — Кулеба

22 декабря, 10:05
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение президента США Джо Байдена о передаче Украине систем Patriot открывает двери для аналогичных шагов западных союзников.

У себя в Facebook он написал, что появление в украинской системе ПВО этих комплексов — это «совершенно новый уровень защиты неба».

«В первые же дни войны президент Зеленский, Ермак, я, Резников снова убеждали американских партнеров: нам нужны Patriot! Уже в конце ноября мы снова активизировали этот разговор. В частности, когда я находился на министерской встрече НАТО, откровенно сказал, что приехал за трансформаторами и Patriot», — отметил глава МИД.

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По его словам, «финальным аккордом» стал телефонный разговор лидеров Украины и США в декабре.

«Несомненно, именно близкие, доверительные отношения президентов сыграли ключевую роль. Patriot в Украине — это сохраненные жизни и гражданская инфраструктура. Это еще одно стратегическое поражение России, которое потеряет рычаги для устрашения и террора. Это приближение дня нашей победы», — подчеркнул Кулеба.

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21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

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Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Джо Байден ЗРК Patriot Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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