Зеленский подписал закон о реформе АРМА, необходимый для получения средств по программе Ukraine Facility

Президент Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о подписании закона о реформе АРМА (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и факторингу.

Об этом он сообщил 27 июля в своем Telegram-канале после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сегодня (27 июля — ред.) подписал законы о реформе АРМА и факторинге. Урсула [фон дер Ляйен — ред.] отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов», — заявил президент Украины.

25 июля представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье во время брифинга заявил, что Украина выполнила не все предусмотренные реформы для получения полного четвертого транша финансирования в рамках программы Ukraine Facility, поэтому на этот раз выплата будет частичной.

По его словам, официальный Киев выполнил 13 из 16 запланированных шагов, которые были условием для следующего платежа.

«Еврокомиссия признала 13 реформ выполненными и рекомендует Совету ЕС перечислить Украине 3,05 миллиарда евро в качестве четвертого транша в рамках программы Ukraine Facility», — отметил Мерсье.

Согласно условиям программы, до конца марта 2025 года Украина должна была выполнить 16 контрольных показателей. Три незавершенные реформы — это вопросы децентрализации, обновление законодательства об АРМА и процедуры отбора судей в Высший антикоррупционный суд. Это создало риски для финансирования ЕС в размере до 1,5 миллиарда евро.

Как ранее сообщал нардеп Ярослав Железняк, принятие закона о реформе АРМА должно разблокировать 600 млн евро помощи Украине от Евросоюза.

Ukraine Facility — инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.