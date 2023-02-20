Украине для освобождения страны нужны семь видов оружия, из которых мы уже получили шесть — Кулеба 20 февраля, 23:01 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украине для контрнаступления нужны семь видов оружия, шесть из которых Киев уже получил от западных партнеров.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии CNN.

«Когда началась война год назад, мы поняли, что нам нужны определенные виды вооружений, чтобы защитить наши территории, а также освободить их. В этом списке семь видов оружия, которые я называю „большой семеркой“. И через год мы разблокировали шесть из семи», — сказал Кулеба.

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Министр уточнил, что Киев все еще не получил западные истребители. При этом Кулеба отметил, что обсуждение поставок каждого типа вооружений начиналось с отказа партнеров.

«Но в конце концов мы достигаем своего. Если оглянуться назад, мы получили почти все, о чем мы просили», — подчеркнул министр.

Вопрос передачи истребителей Украине пока находится на этапе переговоров, но западные партнеры допускают, что Киев получит авиацию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос передачи авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.