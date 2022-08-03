Украинцы уже не хотят уезжать в Европу. Ткалич анализирует свежую социологию от Рейтинга и называет тренды — интервью НВ 3 августа, 07:39 Эксклюзив НВ Массовый исход окончен: психолог и директор Рейтинг Лаб Марианна Ткалич утверждает, что если ситуация в Украине кардинально не изменится в худшую сторону, массовый выезд украинцев за рубеж, подобный тому, что был этой весной, уже не случится. (Фото:Latin America News Agency via Reuters)

Марианна Ткалич, глава исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, характеризует украинцев: за полгода войны они психологически стабилизировались, почувствовали тягу к предпринимательству и не слишком переживают из-за сократившихся доходов

Хотя война продолжается уже почти полгода и до ее финала еще точно далеко, 73% украинцев продолжают верить, что страна движется в правильном направлении — об этом свидетельствует новое исследование Социологической группы Рейтинг. Более того: соотечественники готовы брать ответственность за свою жизнь в свои руки — в стране стремительно растет число людей, готовых заниматься предпринимательством (45% против 26% довоенных), а также снижается количество тех, кто хочет покинуть Украину.

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Своими выводами из исследования с НВ поделилась Марианна Ткалич, доктор психологических наук и директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб, подразделения Социологической группы Рейтинг.

Верят в государство: спустя почти полгода войны украинцы продолжают считать, что страна движется в правильном направлении

— Насколько велик запас прочности украинского общества, надолго ли хватит его стойкости, учитывая продолжительный характер войны?

— Сегодня общество демонстрирует очень хороший тренд устойчивости, более того, в некоторых сферах жизни показатели этой устойчивости даже лучше, чем в начале войны.

Сохраняется устойчивой позитивная оценка действий государства и поддержка политического и военного руководства страны. Несмотря на заметное ухудшение экономической ситуации, 73% опрошенных украинцев продолжают верить в то, что страна движется в правильном направлении. Большинство респондентов с пониманием относятся к тому, что им снизили зарплату, таких оказалось около 70% среди опрошенных. «Платят какие-то деньги — и хорошо» — главный настрой, 86% признают, что их экономическое положение ухудшилось. При этом важно отметить и рост безработицы, 39% опрошенных украинцев указывают, что в настоящее время не работают или утратили работу. Что примечательно, 41% из утративших работу ее не ищет, и это интересная категория для ответа на вопрос почему. Скорее всего, это люди, которых психологи называют людьми с внешним локусом контроля, ожидающие, что кто-то за них решит вопрос трудоустройства. Остальные работу активно ищут, и 6% респондентов во время войны ее даже уже нашли.

Для 70% опрошенных главным критерием работы на сегодня остается зарплата, второй по важности фактор — безопасность места работы, которая важна для 23−24% респондентов.

— Какие группы, относительно их способности адаптироваться к войне, сегодня можно выделить в украинском обществе?

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