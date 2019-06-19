Украинцы рассказали о своих ожиданиях от Зеленского — опрос Сегодня, 14:32 Цей матеріал також доступний українською Francois Lenoir/Reuters Почти каждый десятый украинец ждет от Зеленского продолжения сотрудничества с ЕС Francois Lenoir/Reuters

Каждый второй украинец ожидает от президента Владимира Зеленского решения вопроса о прекращении огня на Донбассе.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

38% опрошенных ожидают снижения тарифов на коммунальные услуги, 22% - уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС.

Еще 12% респондентов хотят налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединения страны.

Опрос проводился с 8 по 12 июня. Было опрошено 2000 человек методом личного формализованного интервью.