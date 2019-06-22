Месяц до выборов в Раду: место голосования сменили более 14 тысяч украинцев 22 июня, 10:28 250 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Сменить место голосования можно до 15 июля Радио Свобода

По состоянию на утро субботы, 22 июня, место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду сменили 14 355 украинцев.

Таковы данные Госреестра избирателей.

Наиболее активно место голосования меняют в Киеве, а также Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Наименее активно место голосования меняют в Черновицкой, Ровенской, Волынской и Тернопольской областях.

Сменить место голосования на досрочных выборах в парламент можно до 15 июля включительно.

ЦИК также упростила процедуру смены места голосования и отменила необходимость предоставлять подтверждающий документ для всех украинцев. Ранее норма о смене места голосования только с паспортом действовала исключительно для переселенцев.

Напомним, досрочные выборы в парламент должны состояться 21 июля.