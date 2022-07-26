Мы перевернули страницу в отношениях с поляками — Вятрович

26 июля, 21:06
Вятрович рассказал как изменились отношения украинцев и поляков после полномасштабного вторжения РФ (Фото:Фото: Anatolij Serikov via Facebook)

Вятрович рассказал как изменились отношения украинцев и поляков после полномасштабного вторжения РФ (Фото:Фото: Anatolij Serikov via Facebook)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Украинцы и поляки сумели объединиться из-за общего врага — России, считает историк, депутат от Евросолидарности Владимир Вятрович.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

«Нынешняя война показала, что при российской угрозе украинцы и поляки способны объединиться. Поляки действительно оказывают огромную помощь Украине», – подчеркнул депутат ВР.

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Несмотря на это, Вятрович обеспокоен заявлением премьер-министра Польши [Матеуш Моравецкий назвал российского президента Путина «наследником УПА ].

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По его мнению, это историческое искажение, которое вредит в развитии понимания польского народа, что такое Украина и украинский национализм, а само заявление он назвал «не добрососедским» поступком.

По словам Вятровича, украинский национализм мешал российскому империализму, который угрожал обоим народам.

«Некоторые коллеги из Польши пытаются мне объяснить, что, мол, поймите: это для внутреннего потребления. Это нет ничего общего с Украиной. Нет, нет. Если польский политик считает, что для внутреннего потребления можно говорить чушь об украинцах, то, наверное, он не особо уважает своих соседей», — объяснил свое впечатление от услышанного Вятрович.

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Теги:   Польша Владимир Вятрович

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