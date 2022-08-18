Не предупредили — или не хотели верить? Украина спорит о том, должен ли был Зеленский прямо объявить о риске вторжения: главные аргументы 18 августа, 12:51 Сюжет Владимир Зеленский в Мариинском парке, 28 июля 2022 (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Новое расследование о том, как США собирали и передавали миру информацию о подготовке вторжения РФ, а также комментарий Владимира Зеленского о его попытках избежать хаоса, паники и обвала экономики Украины в те месяцы, спровоцировали среди украинцев едва ли не самую горячую дискуссию о действиях власти.

16 августа американское издание The Washington Post обнародовало обширный и подробный рассказ о том, как разведка США во втором полугодии 2021-го убедилась в планах России вторгнуться в Украину и попытаться быстро захватить Киев и большую часть страны по оба берега Днепра. В публикации также рассказывается об усилиях Вашингтона убедить в достоверности этой информации Украину и союзников по НАТО.

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Материал базируется на данных более 30 источников WP и охватывает период с начала осени 2021 года по 24 февраля 2022-го. Расследование выявило, что многие европейские страны и члены НАТО вплоть до последнего не вполне верили данным американских спецслужб об угрозе большого вторжения РФ в Украину. В нем также рассказывается, что США заранее решили базировать свой ответ на потенциальную агрессию РФ на четырех принципах:

не допустить прямого конфликта между НАТО ( включая армию США) и Россией;

включая армию США) и Россией; удержать войну в географических границах Украины;

укреплять и поддерживать единство НАТО;

усилить Украину и помочь ей средствами борьбы.

При этом до начала войны США не были готовы предоставлять Украине тяжелое вооружение или системы противовоздушной обороны, несмотря на соответствующие обращения Киева — с учетом угрозы вторжения. Кроме того, по словам Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, американцы предоставляли мало конкретных разведывательных данных в поддержку своих предупреждений «вплоть до последних четырех-пяти дней до начала вторжения».

Одновременно в Washington Post вышло интервью Владимира Зеленского, в котором он прокомментировал некоторые факты этого расследования. В частности, президент Украины объяснил, какими соображениями руководствовались в Офисе президента, не призывая украинцев прямым текстом готовиться к масштабной войне.

«Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, имена которых я не буду называть, — то с октября прошлого года я терял бы $7 миллиардов в месяц, а в момент, когда бы россияне напали, они бы взяли нас за три дня, — очертил Зеленский риски для украинской экономики. — Но одно дело, когда хаос контролируется и это военное время — ты по-другому управляешь государством. Можно открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступить, защищаться. Можно контролировать свою инфраструктуру. И совсем другое дело, когда у вас нет военного положения или режима чрезвычайного положения, а есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институтов. А минус 7 миллиардов долларов в месяц, даже без оружия — это уже большая война для нашей страны», — объяснил президент.

Такие слова Зеленского на фоне расследования Washignton Post вызвали бурную дискуссию в украинских соцсетях и обществе — относительно того, должен ли был президент предупредить украинцев более явно.

НВ попытался собрать максимально широкую палитру реакций на действия руководства Украины перед вторжением РФ.

«Честность важна»: руководство Украины должно было предупредить о рисках большой войны

Наибольшее возмущение части украинской аудитории вызвали слова Владимира Зеленского опопытке избежать паники в Украине — многие пользователи трактуют их как замалчивание информации о реальных рисках войны.

Те, кто критикуют президента и других представителей власти, убеждены, что он должен был действовать иначе, хотя высказывают разные аргументы для такой критики.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева отметила, что пояснения Владимира Зеленского и других представителей Офиса президента «подвергают сомнению умственные способности миллионов украинцев» — в частности из-за многочисленных версий подготовки/неподготовки к войне, которые опровергают друг друга:

Не готовилась, потому что не верили, не ожидали

Не готовились, потому что тогда бы это уничтожило страну финансово

Не готовились, потому что не было сформировано ударных группировок РФ

Не готовились, потому что ( еще один вариант)

«И за этими словесным конструкциями, которые меняются быстрее, чем декорации в театре, вместо $7 млрд спасенных долларов возникают конкретные потери, быстрая оккупация юга, неподготовленное, запуганное мирное население, которое спасалось как могло, когда российские войска пришли в их города и поселки. И рано или поздно на эти вопросы придется честно ответить. А не путаться в версиях», — отметила Мусаева.

Она считает, что «никаких выводов, очевидно, сделано не было», и теперь украинцев не готовят к предположительно сложной зиме.

«[Власть] не коммуницирует, что придется, скорее всего, экономить тепло, что инфраструктуру россияне могут намеренно разрушать, поэтому «подготовьтесь, это наше общее дело: утепляйте помещения, в которых живете, имейте запас бензина, свечей, купите генератор, скорее всего, это не понадобится, но должны быть готовы к разным сценариям», — привела примеры главред УП.



«Нет, это не о панике. Нет, это не испугает людей. Напротив. Честность — важна. И люди готовы к ней», — убеждена Мусаева.

Журналистка Мирослава Барчук обращает внимание, что обнародованная WP информация о том, как Офис президента реагировал на предупреждения о войне, может углубить недоверие украинцев к заявлениям властей.

«Как знать, что в сегодняшних нарративах от власти снова нет „шашлыков“? Описание реальности войны или, например, ситуации с экономикой внутри страны, которое мы слышим сегодня — правдивое или также „приукрашенное“ во благо и ради нашего святого спокойствия? — пишет Барчук. — Этот вопрос особенно беспокоит, если учесть, что в сладкой патоке телемарафона Єдині новини практически все поют одну согласованную ноту. Я против нагнетания, обвинений и вообще против внутренних распрей во время войны. Сначала все вместе выживем, а дальше разберемся. И уж тем более это не пораженчество. В статье в WP украинская власть выглядят вполне нормально, не „лакированно“, но ок. Но нам также важно знать, что уроки усвоены. Что сокрытие правды, подмена реальности, какой бы мрачной она ни была, приводит к еще большей беде и человеческим потерям».

Журналист и радиоведущий Богдан Буткевич опубликовал резкий пост, критикуя действия руководства Украины прежде всего из-за вероятной возможности спасения большего количества жизней украинцев. «Главный враг и виновник — конечно, россияне. Но тот, кто до последнего не верил в реальность планов их нападения, виноват так же. То есть просто хотя бы перерыть все вдоль белорусской границы, как сейчас, это был бы хаос. А уничтожение десятков тысяч жизней гражданских, не говоря уже о военных — это они так «удержали страну», — отмечает Буткевич.

Украинская писательница, сценарист и драматург Екатерина Бабкина высказала схожие эмоциональные обвинения. «Иметь информацию о реальной вероятности вторжения и не подготовить эвакуацию наиболее территорий с наибольшей угрозой (хотя бы детей и маломобильных лиц) и распространять нарративы о том, что все будет хорошо, панику не нужно разводить, война невозможна, а если возможна, то победа и правда за нами […] - это преступление».

«Не про*б, не ошибка, не досадное недоразумение, не стратегический просчет — это преступление», — подчеркивает Бабкина.

«Да, в идеальном мире идеальные люди принимают решение независимо, анализируя объективную информацию, но обычные люди на инвалидных колясках, мамы с детьми и опекуны пожилых людей или лежачих больных из условного Мариуполя или Ирпеня ориентировались на то, что им говорили. А им говорили, что все будет Украина и мы сразу победим», — напоминает она.

Писательница убеждена, что приведенные в пользу действий Офиса президента аргументы не стоят «ни одной [погубленной] мирной жизни, ни одной замершей на последнем триместре в бомбоубежище беременности, ни одной несовершеннолетней изнасилованной или ни одного застреленного в затылок со связанными руками чьего-то дедушки или отца».

Ирина Геращенко, нардеп от Евросолидарности упрекнула главу государства в недостаточной подготовке к войне.

«Президентство — это действительно тяжелая ноша, и никто из нас на самом деле не знает, как правильно было сказать обществу об уровне угроз и возможном вторжении», — написала Геращенко, напомнив, как Зеленский «в каком-то другом интервью проговорился о возможности захвата Харькова и какую волну возмущения и хейта это вызвало, мы тоже тогда его критиковали».

«Я действительно понимаю, что врага нужно встречать с холодной головой, а не в панике, поэтому мой вопрос к президенту Зеленскому не в том, что не предупредил, а в том, что страна не готовилась. Что закон о ТРО приняли в последнюю минуту и в оккупированных регионах даже не успели создать ТРО. Что СБУ и контрразведка гонялись за Порошенко и оппозицией, а не вычищали коллаборантов, которые уже готовили хлеб/соль встречать врага», — отметила Геращенко, добавив в этот перечень также необходимость эвакуировать из Гостомеля самолет Мрія, вывезти из музеев ценности и т. д.

Культуролог Зоя Звиняцковская, искусствовед и историк моды, критикует представителей украинской власти за недальновидность и «бытовую» реакцию на информацию американской разведки.

«Если очень коротко, в материале [WP] описаны две системы функционирования государства: американская и наша. Система, в которой есть так называемая „защита от дурака“ и система, в которой такой защиты не существует», — отмечает она.



Звиняцковская рассказывает, что была среди тех, кто действительно верил в масштабное вторжение РФ, а потому за неделю до него уговаривала свою маму выехать к друзьям за границу — однако та отказалась: «Мама сказала: „Что за дурость? Я не поеду. Они и в прошлом году стояли у нас на границах и все кончилось ничем, это просто обострение, оно может месяцами продолжаться, так что мне, полгода у Аллы сидеть? А жить там на что? Да и ради чего?“ И не уехала».

«По-моему, реакции Зеленского и нашего дипкорпуса, описанные в интервью, страшны не тем, что они преступны или коварны. Они страшны тем, что ничуть не отличаются от реакций моей мамы: они бытовые. То есть они реагируют на свой „хлопский ум“, как рядовые люди, мало знающие и предпочитающие не задумываться о сложном, страшном и плохом, ведь не могут этому ни помешать ни подготовиться», — подчеркивает автор сообщения.

По ее словам, «Зеленский отвечал Байдену, как бы ответил дядька в пригороде, если бы к нему во двор залетели марсиане и сказали, что будет война». «Ну ладно, будет, сказал бы он — а вы, может, дадите мне что-нибудь марсианское, раз такая тема? Ну знаете, для защиты (а сам думает — в хозяйстве пригодится). А, не дадите? Ну ок, спасибо что предупредили. И пошел бы дальше возиться по хозяйству», — проводит она аналогию.

«Но руководство страной, чтоб тебя, должно быть устроено не так. И здесь речь не о Зеленском, а о политической культуре Украины в целом, при всех президентах. […] В нашем государстве, в алгоритмах его существования, нет того момента, когда президент, силовики и политикум прекращают чесать брюхо над спортивными штанами и размышлять — будет или не будет. Они до последнего мгновения верят, не верят, боятся, паникуют, хайпуют или убегают — что кому больше нравится. Государство и его структуры не имеют автоматического режима защиты от дурака, перехода в режим Х. Он не встроен в систему. И именно это пугает больше всего», — заключает Звиняцкивская.

В соцсетях украинцы также обсуждают, чтобы они и их семьи могли сделать иначе, если бы имели более четкую информацию о рисках вторжения РФ.

Дискуссия в комментариях под постом журналистки Екатерины Венжик о том, чтобы изменила бы более откровенная коммуникация Зеленского о рисках войны / Инфографика: Екатерина Венжик / Facebook

«Ничего бы не изменилось»: информации об угрозе было достаточно, украинцы не хотели верить

Общественный деятель и публицист Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, отметил, что с середины января он с командой единомышленников начал разрабатывать и публиковать практические методички о том, как готовиться к войне .

«Половина читателей критиковала нас за то, что сеем панику. Вторая половина благодарила и ничего не делала. Единицы распространяли методички среди своих контактов, — напомнил украинцам Пекарь. — Считаю, что человек, не собравший собственный рюкзак, прочитав новости о сообщениях американской разведки, не имеет права на претензии, что его не предупредили. Что касается работы (гос)институтов — отдельная тема».

Наталья Макогон, бывший пресс-секретарь КП Киевский метрополитен, напомнила, что начиная с осени 2021 года тема вторжения не сходила со страниц украинских и иностранных СМИ. «Десятки публикаций и сюжетов о скоплении войск, в декабре — о четкой локализации по восточной границе Украины. Плюс постоянные материалы о том, как будет работать метро, что собрать в тревожный чемоданчик, — напоминает Макогон. — Нас предупреждали, мы не хотели верить. Надеялись до последнего, что полномасштабную войну в центре Европы Путин не развяжет».

Она также отметила, что многим гражданским людям трудно принять решение уехать даже сейчас, когда идет полномасштабная война, а впереди зима (из-за чего было объявлено об обязательной эвакуации из Донецкой области).

«Была ли бы более готова армия — для меня тема открытая, — отметила в то же время Макогон. — Я не занимаюсь оборонкой и поэтому нет точной информации, о подготовке. Но необходимость волонтерам покупать много банальных вещей, которые можно было закупить заранее без внимания, вызывает вопрос»

Многие другие пользователи заметили аналогичные моменты: при желании прислушаться украинцы имели достаточно информации о вторжении, к которому готовилась Россия.

«Мы сами отказывались верить. Но так удобно переложить на кого-то ответственность», — считает Елена Гнесь, гид и основатель проекта What is Ukraine, бывшая журналистка.



«На самом деле все мы знали и понимали, что близится война. Мы просто не хотели в это верить. Это слишком ужасно, чтобы быть правдой. Никакие заявления Зеленского ничего бы существенно не изменили», — убежден бывший журналист, а ныне специалист IT-отрасли Олег Шаньковский. Он вывез жену и детей 13 февраля (а сам впоследствии вернулся в Украину).

«Все так критикуют Зеленского из-за отсутствия предупреждения о приближении войны, будто бы это что-то изменило. В тот период о войне говорили разведки США, Британии и даже той же Украины — еще в ноябре 2021 года Буданов практически с абсолютной точностью описал будущий сценарий нападения», — отметил Шаньковский.

Он напомнил, что о нападении тогда каждый день писали самые авторитетные газеты и информагентства мира, публикуя фото и видео российских войск на украинских границах. «Руководитель ЦРУ летал в Россию, открыто сообщая, что пытается убедить Путина не начинать войну. Руководитель Госдепа США колесил по миру, пытаясь достучаться до любого, кто может повлиять на Путина. По этой теме американцы проводили встречи с Шойгу и Лавровым. И президент США об этом говорил каждый день, — отметил Шаньковский. — А что в то время делали украинцы? Ржали над „деменцией американского деда“. Припоминали ему слова о том, что Россия планирует нападение зимой, потому что танкам легче ехать по замерзшей почве. Высмеивали телефонные усилия Макрона».

«Почему сейчас все говорят, что предупреждений о приближении войны не было ? Только потому, что об этом не сказал Зеленский? То есть люди, которые игнорировали сообщения лучших разведок и авторитетных газет мира, вдруг поверили бы президенту Украины? Еще и президенту образца 2021 года, который тогда в мемах появлялся чуть ли не чаще, чем в новостях?» — отметил автор сообщения.

Станислав Грещищин, бывший руководитель патронатной службы Министерства здравоохранения Украины, поддержал пост Ирины Гук — волонтера и специалиста по тактической медицине в ОО Народный тыл.

Она отметила, что не голосовала «и никогда не проголосует» за Владимира Зеленского, однако «решения в моей жизни принимаю я, а не он, или кто-либо другой в его должности».

«Гнев на президента, особенно на того, за которого, мягко говоря, не голосовал, — естественная реакция. Но, справедливости ради, мы все знали то же, что и он. Все, кто просто умеет читать и имеет интеллект хоть немного выше улиточного, имели месяцами многочисленные фрагменты из докладов разведок, доступные всем мировым СМИ, видели „смешные“ карты и слушали Байдена, — подчеркнула Гук. — И что? Большинство моих знакомых не сделало ничего. И это умные люди. Очень умные. И с детьми. И с материальными возможностями».

Гук также рассказала, что еще за десять дней до вторжения «сидела с ребенком на западе Украины, создав еще и в селе в Киевской области промежуточную базу для родственников с едой, лекарствами, бензином и дровами» — при этом в их глазах «очень походила на сумасшедшую».

«Не президент собирал мои вещи, документы, деньги и затаривался канистрами в Эпицентре. Я не ждала его звонка, чтобы сесть в машину и у*бать с двухлеткой из 5-миллионника, предварительно зашив кэш в ее мягкую игрушку и собрав мешок лекарства от всех болезней мира. […] Я знаю, что ответственность за себя и своего ребенка в первую очередь несу я сама. Это сейчас звучит очень жестоко, понимаю, но это просто взрослость. Элементарно. И ее, оказывается, до сих пор многим не хватает», — резюмировала Гук.

Журналистка Екатерина Венжик отмечает, что дискуссия о «предупредил — не предупредил» подняла еще одну проблему — крайне низкое качество медиапотребления и навыков критического мышления в Украине.

«Кто-то „не читал СМИ, потому что они лгут“ […], кто-то слушал Арестовича, а он же сказал что войны не будет […], кто-то помнит фразу Зеленого о шашлыках (однозначно пиз**ватую), но почему-то не помнит его речи в Мюнхене, где война и требование оружия звучало уже просто прямым текстом», — привела примеры Венжик.

«Люди, оно так не работает. Много источников. Разных. Желательно не на одном языке (нет, второй не русский)», — призывает она украинцев, отметив необходимость «критически взвешивать факты, сравнивать с тем, что говорят другие, с реальностью, с историческими фактами».

«Напрягаться. Рефлексировать. Считать (да-да, необходим навык) и сравнивать цифры с реальностью […]. — подчеркнула она. — Это сейчас условие выживания. И здесь власть реально ни при чем. Никакая».

«Иначе дела не будет. Вы будете верить, что войны не будет. Или что она закончится через 2 недели. Что мы уже в Херсоне. Или наоборот, что все, пиздец, нас сдали», — резюмировала Венжик.

Еще не время для « теорий зрады»?

Юрист Максим Костецкий, один из координаторов Благотворительного фонда Сергея Притулы, напомнил всем, кто ломает копья вокруг позиции Зеленского, что в нападении России не виновата ни Украина, ни украинская власть, ни украинская оппозиция — так же как ЕС и США.

«РОССИЯ виновна в нападении России. Российские власти виновны в нападении России. Российский народ виновен в нападении России, — подчеркнул Костецкий. — И всю вашу ненависть и энергию следует направлять именно на наказание России. Зло должно быть проиграно, а invaders must die».

Среди призывающих «прекратить политические срачи» — координатор движения Совместное дело Александр Данилюк.

Украинский ученый-философ Евгений Быстрицкий, бывший исполнительный директор Международного фонда Возрождения и преподаватель Института философии НАН Украины, констатировал, что из-за обширной публикации Washington Post — а точнее, отдельных фрагментов из нее — в Украине снова «началась политическая свара». В то время как в цитатах из полного текста, по его мнению, «каждый может найти ответ на свои критические вопросы к верхушке власти».

«Эта статья — не по-газетному длинное, детализированное документальное описание помесячного движения дипломатии и правительств по дороге к войне на протяжении почти года. Знание этого пути важно для прекращения разного рода теорий „зрады“ страны. Важно, чтобы уберечь от дальнейшего разжигания политических ссор внутри нас», — отметил Быстрицкий, приведя в своем сообщении самые важные цитаты из текста WP.

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