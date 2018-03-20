Украина ждет решения Европы: Арьев подал заявку в ПАСЕ о непризнании "выборов" в Крыму

Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании так называемых выборов оккупантов в Крыму

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов о непризнании российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии.

Пока украинская команда нацелилась на апрельскую сессию в Страсбурге.

"Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", - добавил Арьев, который также является главой украинской делегации в ПАСЕ.

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18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

19 марта глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных "выборов" в Крыму. Украина хочет ввести против этих лиц дополнительные санкции.

В свою очередь Евросоюз официально не признал результаты президентских выборов в России на территории оккупированного Крыма.