15 сентября 2018, суббота

Украине удастся получить первый транш от ЕС в размере 500 млн евро - глава Минфина

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Оксана Маркарова
112.Украина

Оксана Маркарова

Украина выполнила большинство условий для получения макрофинансовой помощи Евросоюза, поэтому стране удастся получить первый транш от ЕС в размере 500 млн евро, уверена и.о. главы Министерства финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во время проведения в Киеве 15-го форума YES она сообщила, что на сегодняшний день большинство условий по первому траншу уже выполнены, а это означает, что получение финансовой помощи от Евросоюза является достаточно реалистичным.

"Вопрос – в достижении договоренностей с МВФ, которые также являются важными для макрофина. Мы над этим тоже работаем", – добавила Маркарова.

Она также сообщила, что Минфин с июля уже утвердил семь обобщающих налоговых консультаций, необходимых для получения первого транша макрофинансовой помощи.

По словам Маркаровой, требование об обеспечении эффективной проверки информации о бенефициарах в госреестре также практически выполнено.

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Ранее сообщалось, что вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина пока не выполнила условия для предоставления первого транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.

Напомним, 14 сентября представители Украины ЕС подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на € 1 млрд.

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