«Враг не достиг ни одной из целей». Украина выиграла первую фазу войны с Россией — Минобороны 11 мая, 13:25 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны заявили, что первая фаза войны завершилась победой Украины (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Министерстве обороны заявили, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Укринформ.

По ее словам, враг не достиг ни одной из поставленных целей и понес тяжелые потери.

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«Ключевой задачей врага было — за несколько дней захватить Киев и взять под полный контроль все государство. Это была первая фаза войны и врагу не удалось ее выполнить. Во время этой фазы враг использовал 24 батальонно-тактических группы, своих спецназовцев и понес большие потери» , — отметила она.

Маляр подчеркнула, что огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области.

«ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и первая фаза была выиграна Украиной. После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установления суверенитета в государственных границах. России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время», — сказала замминистра.

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