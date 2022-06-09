Зеленский подписал указ о санкциях против Путина 9 июня, 18:05 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского диктатора Владимира Путина, а также его высокопоставленных приспешников.

Указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 9 июня. Зеленский ввел в действие решение СНБО от 9 июня о бессрочных персональных санкциях. Кроме Путина, в санкционный список попали:

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пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков;

глава российского правительства Михаил Мишустин и его заместители;

секретарь совбеза РФ Николай Патрушев;

министр обороны России Сергей Шойгу;

глава МИД России Сергей Лавров и другие члены правительства страны-агрессора ( всего в списке 35 человек).

Другим указом президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских государственных вузов и их ректоров (всего в списке 236 вузов и 261 человек).

Зеленский поручил МИД сообщить компетентным органам Евросоюза, США и других стран о введении санкций и поставить вопрос об аналогичных ограничительных мерах.

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