Зеленский подписал указ о санкциях против Путина
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского диктатора Владимира Путина, а также его высокопоставленных приспешников.
Указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 9 июня. Зеленский ввел в действие решение СНБО от 9 июня о бессрочных персональных санкциях. Кроме Путина, в санкционный список попали:
- пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков;
- глава российского правительства Михаил Мишустин и его заместители;
- секретарь совбеза РФ Николай Патрушев;
- министр обороны России Сергей Шойгу;
- глава МИД России Сергей Лавров и другие члены правительства страны-агрессора (всего в списке 35 человек).
Другим указом президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских государственных вузов и их ректоров (всего в списке 236 вузов и 261 человек).
Зеленский поручил МИД сообщить компетентным органам Евросоюза, США и других стран о введении санкций и поставить вопрос об аналогичных ограничительных мерах.
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