Зеленский подписал указ о санкциях против Путина

9 июня, 18:05
Цей матеріал також доступний українською
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского диктатора Владимира Путина, а также его высокопоставленных приспешников.

Указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 9 июня. Зеленский ввел в действие решение СНБО от 9 июня о бессрочных персональных санкциях. Кроме Путина, в санкционный список попали:

Видео дня
  • пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков;
  • глава российского правительства Михаил Мишустин и его заместители;
  • секретарь совбеза РФ Николай Патрушев;
  • министр обороны России Сергей Шойгу;
  • глава МИД России Сергей Лавров и другие члены правительства страны-агрессора (всего в списке 35 человек).
Читайте также:
Рак Путина, преемник-сектант и магия. Бывший депутат Госдумы рассказал, что творится за кулисами Кремля

Другим указом президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских государственных вузов и их ректоров (всего в списке 236 вузов и 261 человек).

Зеленский поручил МИД сообщить компетентным органам Евросоюза, США и других стран о введении санкций и поставить вопрос об аналогичных ограничительных мерах.

Путина должны нагнуть так, чтобы он расчистил западную часть Черного моря – Павел Климкин

https://www.youtube.com/embed/1yCku3p2u4s
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин СНБО Сергей Шойгу Сергей Лавров Санкции против России Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украинские санкции Николай Патрушев Санкции Михаил Мишустин

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X