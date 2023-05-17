Нужен жесткий разговор. Украина пока не имеет ни от одной страны G7 обязательств по гарантиям безопасности — Климкин 17 мая, 13:51 Украина должна получить гарантии безопасности еще до вступления в НАТО (Фото:Johanna Geron/Pool/Reuters)

Официальному Киеву следует вести аргументированный разговор с Западом по поводу получения гарантий безопасности еще до присоединения к НАТО, считает экс-глава МИД Павел Климкин.

Украина пока не имеет ни от одной страны Большой семерки четкого обязательства по гарантиям безопасности.



Об этом сказал в интервью NV бывший министр иностранных дел Павел Климкин.



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«Именно гарантии безопасности, а не помощь военную, или помощь в сдерживании. Поэтому нам нужно здесь работу продолжать», — объяснил он.



По мнению Климкина, в вопросе будущей модели безопасности Украина должна очень аргументированно и жестко говорить партнерам: без продвижения к членству в НАТО и без предоставления гарантий безопасности как промежуточного варианта на пути в Альянс, вновь создаются фундаментальные риски для дестабилизации ситуации.



«Ситуация [без гарантий] точно взорвется. Российский режим точно этим воспользуется, — заявил эксглава МИД. — И это, скорее всего, будет выход войны за пределы Украины, чего Запад не хочет и боится. Поэтому здесь мы должны вести очень аргументированный и очень жесткий разговор».



Ближайший саммит НАТО состоится 11−12 июля в Вильнюсе. Украина надеется во время этой встречи представителей Альянса получить какие-либо конкретные предложения по членству в главном западном военно-политическом союзе.

