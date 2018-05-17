Украина впервые за четыре года направляет посла в Казахстан

Президент Петр Порошенко назначил Ивана Кулебу послом Украины в Республике Казахстан.

Соответствующий указ президента Украины №129/2018 от 17 мая 2018 года размещен на сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в документе.

Украина не имела посла в Казахстане с сентября 2013 года. До сегодняшнего дня руководителем украинского посольства в этой стране был временный поверенный в делах Украины в Казахстане - Владимир Джиджора.

Иван Кулеба - уроженец Полтавской области. В 1997-2000 годах работал посолом Украины в Египте. В 2003-2004 занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.